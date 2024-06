Huit ans de prison requis pour l'intoxication de sa fille de 7 ans à la méthadone

Les enquêteurs jugeant étonnant qu'elle ne se soit pas réveillée lors de ses vomissements, l'enquête s'oriente vers une autre cause.

Le 12 avril 2018, à 13h05, les secours constatent le décès d'une enfant de 7 ans au domicile de son père, rue de l'Athénée à Chimay. Étant donné la nature suspecte du décès d'une enfant de cet âge, le parquet de Charleroi est avisé des faits et descend sur les lieux. Les premiers éléments laissent penser à la justice que la mineure s'est étouffée dans son sommeil, avec ses reflux gastriques. Depuis deux jours, cette dernière souffrait d'une sévère gastroentérite.

La mère de l'enfant et son ex-compagnon sont en outre connus pour leur addiction à la cocaïne et à l'héroïne et sont traités, pour soigner cette dépendance, à la méthadone.

Les analyses toxicologiques ordonnées par la justice révèlent que l'enfant est décédée d'une asphyxie respiratoire à la suite de la prise de cette substance. "La concentration de méthadone découverte dans son organisme est énormissime : 552 mg/l. À titre de comparaison, un profond héroïnomane peut voir sa dose de méthadone atteindre maximum 750 mg/l", a rappelé le parquet à l'audience. Selon les experts, la prise de méthadone aurait eu lieu la matinée du décès, entre 9h30 et 10h30.