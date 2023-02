Jason Yaramis condamné à 13 ans de prison et Rayan Messaoudi à 10 ans de prison

Les trois juges et les douze jurés ont retenu des circonstances atténuantes pour Jason Yaramis: l'absence d'antécédents judiciaires, son jeune âge, et le fait qu'il a respecté les conditions de sa remise en liberté provisoire. Du reste, ils ont tenu compte de "la gravité extrême des faits, survenus sur une place publique, et qui ont conduit à la mort d'une personne". Juges et jurés ont insisté sur le "trouble majeur dans la population" que ces faits ont causé, mais ils ont également pris en considération la réinsertion sociale et professionnelle de Jason Yaramis depuis les faits ainsi que son apparent changement de vie.

Concernant Rayan Messaoudi, des circonstances atténuantes ont également été retenues: l'absence d'antécédents criminels, son jeune âge et certaines "circonstances familiales", soit la souffrance endurée par l'intéressé depuis la découverte de la maladie mentale de son frère. Par ailleurs, juges et jurés ont pris en compte la tendance de Rayan Messaoudi "à rejeter la faute sur autrui", son ancrage dans la délinquance et ses nombreux antécédents judiciaires non criminels. Ils ont toutefois relevé chez celui-ci ses chances de se réinsérer dans la société et dans le monde du travail, notamment grâce à son trilinguisme, le fait qu'il a émis des regrets ainsi que "l'absence de séquelles" sur la victime.