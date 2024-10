"Je vois les images dans ma tête, je vois le sang qui coule": le témoignage fort du chauffeur du taxi pris pour cible lors de l'attentat du 16 octobre 2023

Il y a un an, le Tunisien Abdesalem Lassoued a ouvert le feu sur un taxi et ses occupants, tuant deux supporters suédois venus soutenir l'équipe nationale de football. Un troisième passager, également un Suédois, avait été grièvement blessé. Cette attaque a fait une quatrième victime dont on parle le moins malgré le traumatisme: le chauffeur de taxi. Il témoigne.

"On a eu et on a l'impression d'être abandonnés par l'État", dit-elle. "Parce que sur les quatre victimes, on est les seuls à ne pas avoir été indemnisés. Donc oui, il y a ce sentiment de discrimination, il y a ce sentiment d'abandon. Parfois, mon mari dit: 'Il aurait peut-être fallu que je meure pour que vous puissiez vivre dignement.'"

Depuis mars 2024, une loi encadre l'indemnisation des victimes d'attentats, mais elle n'est malheureusement pas rétroactive. L'association Life for Brussels, qui réclamait cette loi depuis 2017, demande donc à l'État de faire un geste. "Ils ont tardé malheureusement à amender cette loi", dit Gaëtan Meuleman, le porte-parole. "Cette loi est arrivée trop tard pour eux. C'est à l'État belge à faire une réparation."

La famille espère recevoir une aide de solidarité de la part de l'État. Leur dossier est entre les mains de la Commission pour l'aide financière aux victimes.