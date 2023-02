La police anversoise déjoue une attaque présumée contre une habitation à Wilrijk

(Belga) La police anversoise a vraisemblablement réussi à déjouer, jeudi matin, une nouvelle attaque contre une habitation située dans le district anversois de Wilrijk. Un jeune Néerlandais a été interpellé alors qu'il tentait d'accrocher une bannière sur la propriété. La police a retrouvé une arme à feu à proximité.

C'est un opérateur de télésurveillance de la police qui a remarqué vers 05h00 un homme au comportement suspect devant une maison située Boomsesteenweg à Wilrijk. Il tentait, selon toute vraisemblance, d'accrocher une banderole sur la façade, ce qui n'est pas sans rappeler le modus operandi d'autres attaques survenues dernièrement à Anvers et sa périphérie et liées au milieu de la drogue. Alertée, la police s'est alors rapidement rendue sur place et a interpellé le suspect. Une arme à feu, dont l'homme se serait débarrassée, a été découverte à proximité des lieux. La police soupçonne que le Néerlandais envisageait de tirer sur la résidence avec cette arme. Un deuxième suspect, également d'origine néerlandaise, a été arrêté une cinquantaine de mètres plus loin, dans la Valkstraat, où il attendait dans une voiture immatriculée aux Pays-Bas. Le véhicule a été remorqué afin de procéder à la recherche de preuves. Une enquête a été ouverte par la police judiciaire fédérale. Celle-ci devra déterminer si cette tentative présumée d'attaque en périphérie anversoise est liée au milieu de la drogue. Les attaques visant des habitations et liées au trafic de drogue se sont multipliées ces derniers mois dans la métropole portuaire. Début janvier, une petite fille de 11 ans avait été mortellement touchée par balles, dans le district anversois de Merksem, dans ce qui s'apparente à "un règlement de compte entre narcotrafiquants", avait avancé le bourgmestre d'Anvers, Bart De Wever. (Belga)