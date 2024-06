L'abattoir de Ciney condamné pour faux et usage de faux

Le responsable qualité déclarait, lors de l'audience du 15 mai. "Pourquoi j'ai fait cela ? Je me le demande encore 4 ans après. D'autant plus que ce changement n'avait aucune influence réelle sur le résultat final de la courbe des analyses, qui n'était toujours pas conforme. Ces chiffres ont été utilisés lors de présentations mais n'ont jamais été introduits dans notre système. Nous avons effacé le PDF et avons toujours introduit les bonnes données par la suite."

La société et deux gestionnaires de l'abattoir ont par ailleurs été condamnés le 11 décembre dernier à des peines d'amende de 40.000 et 20.000 euros assorties d'un sursis pour la moitié, pour des manquements aux règles d'hygiène et des problèmes de traçabilité. La société et deux administrateurs étant à nouveau poursuivis pour des faits de même type. Un des administrateurs a été acquitté et le tribunal a décidé de ne pas prononcer de peine supplémentaire à l'encontre d'un second administrateur et de la société Wama Beef.