Le bourgmestre d'Oupeye et sa famille menacés après la mort de Domenico D'Atria, le conducteur de quad

Le bourgmestre a même été menacé de mort. Dès vendredi soir, Serge Fillot et sa famille ont reçu des menaces. Juste après les faits, l'édile est parti à la rencontre des jeunes, très remontés, de sa commune pour leur parler et les écouter. Très vite, certains l’ont pris pour cible, en l’accusant d’être le chef de la police (à travers son rôle de bourgmestre) et donc d'être responsable de la mort de Domenico D'Atria. Ils lui ont alors dit: "On sait où tu habites, on sait où ta famille habite, on va régler ça".

Ces menaces sont prises très au sérieux. Des mesures de sécurité ont été mises en place. Depuis lors, le maïeur et sa famille ne dorment plus chez eux. L'élu local a également réduit les contacts avec ses proches. "Cela fait quelques jours que j'ai été forcé de déloger, j'ai fait l'objet de menaces et je suis très fatigué. J'ai fait le choix de ne pas exposer ma famille. Mon fils devait venir chez moi cette semaine, je lui ai dit de rester chez sa maman", confie Serge Fillot.

L'homme a le sentiment, en tant que responsable de l'autorité administrative, d'être considéré comme celui qui a ordonné au policier de tirer. "Ces menaces émanent de personnes que je ne connais pas personnellement mais, quand on est bourgmestre, on aime sa commune et on a envie de travailler pour le bien commun et, être pris à partie de cette façon, cela blesse véritablement au plus profond de soi-même", ajoute-t-il.

Une "désescalade de la violence"

Ce mardi, Serge Fillot note une "désescalade de la violence". Selon lui, la nuit dernière a été très calme. Un groupe a été interpellé vers 23h, puis tout s'est déroulé sereinement jusuq'à la levée du dispositif à 3h du matin. Comme pour les jours précédents, la situation sera analysée vers 17h00 afin d'adapter les mesures et le dispositif policier en place: "on ne baisse pas la garde", assure le bourgmestre.