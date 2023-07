Le CEO du circuit de Chimay écarte tout problème de sécurité après la mort de deux pilotes

Le circuit de Chimay est un circuit routier homologué selon un protocole placé sous l'égide de la Fédération internationale motocycliste (FIM), a rappelé l'administrateur délégué. Selon ce dernier, de nouveaux dispositifs renforçant la sécurité ont par ailleurs été installés sur le circuit récemment. "A ce jour, il est ainsi sans doute un des circuits routiers les plus sécurisés d'Europe", a affirmé Jean Yernaux.

Selon l'administrateur délégué, un circuit routier reste toutefois un circuit routier. "C'est-à-dire un circuit où un fait de course peut avoir des conséquences plus graves que sur un circuit permanent, tracé pour favoriser des chutes de moindres gravités", a précisé Jean Yernaux. Selon ce dernier, toutefois, les circuits routiers offrent des caractéristiques de courses plus proches de l'ADN de la course moto sur route.