Le policier "ripou" de la zone de police Germinalt reste en détention préventive

La chambre du conseil de Charleroi a confirmé jeudi en fin d'après-midi la détention préventive du policier de la zone de police Germinalt inculpé et placé sous mandat d'arrêt en début de semaine pour plusieurs préventions, a indiqué le parquet de Charleroi en fin de journée. L'intéressé est notamment suspecté d'avoir violé le secret professionnel et de participation à une association de malfaiteurs.

L'agent de la zone de police Germinalt (Thuin, Gerpinnes, Ham-sur-Heure/Nalinnes et Montigny-le-Tilleul) a été interpellé lundi matin et présenté en fin de journée devant un juge d'instruction. Ce dernier a inculpé et placé sous mandat d'arrêt le suspect pour plusieurs préventions dont participation à une association de malfaiteurs, vente d'armes, détention illégale de munitions, acquisition et détention de stupéfiants et violation du secret professionnel, avait confirmé lundi le parquet de Charleroi à la DH.

Selon les informations de la DH, l'homme serait en aveu de la violation du secret professionnel mais contesterait la vente d'armes. Lors de sa première comparution devant la chambre du conseil de Charleroi, ce dernier a vu sa détention préventive être confirmée pour un mois supplémentaire.