Le tribunal de première instance de Namur annule des audiences par manque de personnel

Le tribunal de première instance de Namur est actuellement confronté à une diminution de 30% de son effectif fixé par le cadre. "Il est urgent que des mesures soient prises afin d'accélérer les recrutements et de remplacer les absents de longue durée", assure son président Christian De Valkeneer, dans un communiqué.

Alors que le cadre prévoit 33 greffiers et 27 assistants, huit greffiers et 11 membres du personnel administratif manquent à l'appel. Au greffe, il y a cinq absences de longue durée et trois places sont vacantes depuis le mois de juillet. Quant aux membres du personnel administratif, sept sont absents et quatre places restent vacantes, détaille le communiqué.