Les enquêteurs encore confrontés aux questions des parties sur leur présentation

Les enquêteurs continueront, lundi, à répondre aux questions du parquet, de la défense et des parties civiles à propos de la présentation qu'ils ont déroulée durant un mois et demi devant la cour d'assises de Bruxelles chargée du procès des attentats du 22 mars à l'aéroport de Zaventem et dans la station de métro Maelbeek.