Les familles des kamikazes des attentats à Bruxelles viendront témoigner jeudi

La famille de Khalid et Ibrahim El Bakraoui ainsi que celle de Najim Laachraoui, les trois kamikazes des attentats du 22 mars 2016 à Bruxelles, seront auditionnées jeudi par la cour d'assises. Une partie de la journée devrait également être dédiée à la seconde partie du retour de devoir d'enquête concernant la localisation et les séquelles des victimes non décédées des attaques.