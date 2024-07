Mandat d'arrêt confirmé à l'encontre d'un Hutois soupçonné d'avoir tué son bébé

Dans la nuit du 22 au 23 juin, un père de famille a conduit sa fillette, inconsciente, au CHR de Huy. Face à l'état préoccupant de l'enfant âgé de quelques mois et au constat médical pouvant laisser à penser qu'il aurait été fortement secoué, un signalement a été adressé aux forces de l'ordre.

Quelques jours plus tard, le père du bébé a été privé de liberté et déféré au parquet de Liège. Le juge d'instruction en charge du dossier l'a placé sous mandat d'arrêt pour des coups et blessures volontaires avec incapacité.