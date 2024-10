Mexique: Sheinbaum face à l'hydre de la violence criminelle transfrontalière

Partager:

La nouvelle présidente du Mexique Claudia Sheinbaum présente mardi son plan national de sécurité pour lutter contre quelque 30.000 homicides par an, la plupart liés aux trafics criminels internationaux. La présidente doit s'exprimer après l'assassinat du maire de Chilpancingo, capitale du Guerrero (sud), décapité quelques jours après son investiture. Le Guerrero est l'un des six États (sur 32) qui enregistrent près de la moitié des homicides du pays.

Comme une hydre à plusieurs têtes, la violence se concentre en des points stratégiques (routes de la drogue, frontières, ports d'entrée des composants du fentanyl venus de Chine, régions productrices d'avocats et citrons). Sur ces lignes de front mouvantes opèrent et s'affrontent les deux principaux cartels du pays, Sinaloa et Jalisco Nouvelle Génération, qui comptent parmi les plus puissants au monde, leurs succursales ou des mafias locales. - Géographie du crime - Décapitation du maire de Chilpancingo, découverte de 16 corps en deux jours la semaine dernière dans le Guanajuato (centre), environ 150 personnes tuées en trois semaines dans le Sinaloa (nord-ouest): investie le 1er octobre, Mme Sheinbaum ne connaît pas de répit sur le front sécuritaire.

- Dans le Guanajuato, la dernière vague de violence est due à une "contre-offensive" du Cartel de Sinaloa et ses alliés contre le Cartel Jalisco Nouvelle génération (CJNG), explique l'expert en sécurité publique David Saucedo. "Les envois de drogue vers les Etats-Unis ont augmenté par la route du centre que contrôle le CJNG et qui passe par Guanajuato", ajoute-t-il. Le Guanajuato est l'Etat le plus violent du Mexique (plus de 3.000 assassinats en 2023). Grande comme la Belgique (30.000 km2), la région abrite aussi des multinationales et une ville coloniale qui fait rêver les retraités américains, San Miguel de Allende.