Mohamed Abrini est coupable, "il le dit lui-même", pointe sa défense

"On va se détendre tout de suite: vous cocherez coupable aux trois infractions qui sont reprochées à Mohamed Abrini", à savoir la participation aux activités d'un groupe terroriste, les assassinats et tentatives d'assassinat terroristes, a d'emblée adressé au jury l'avocat de "l'homme au chapeau", en début de plaidoirie mardi devant la cour d'assises de Bruxelles. "Mais je refuse d'entendre dire qui que ce soit que M. Abrini ne prend pas ses responsabilités", a ajouté Me Stanislas Eskenazi au procès des attentats du 22 mars 2016.