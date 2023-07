Neuf ans de prison ferme et une requalification des faits pour Aubin Bellens

Le tribunal correctionnel de Charleroi a condamné vendredi matin Aubin Bellens à une peine de neuf ans de prison ferme. La tentative de meurtre de laquelle devait répondre l'homme de 32 ans a été requalifiée en menaces, entrave méchante à la circulation et mise hors d'usage d'un véhicule. Ce dernier était également poursuivi pour le recel d'une Jaguar XKR et le port d'arme à feu. L'homme, détenu, avait admis l'ensemble des préventions, tout en contestant l'intention d'homicide.

La nuit du 30 janvier 2022, Aubin Bellens avait fait feu à deux reprises en direction d'un véhicule sur le R3 à Fontaine-L'Évêque, dans le Hainaut. "Il y avait deux voitures qui jouaient à se dépasser, à me bloquer, etc. J'ai fait des appels de phares pour passer, mais on m'a fait des queues de poisson et un doigt d'honneur. Alors, je ne vais pas mentir, je me suis énervé", avait-il admis.

Le 15 février 2022, l'individu avait également tiré en pleine rue en direction de deux Pitbulls. Il avait en outre été impliqué début janvier dans une affaire de menaces avec arme à feu.