Nouvel accident mortel dans l'échangeur autoroutier de Marquain, près de Tournai

Les services de secours ont été alertés dimanche soir, peu après 23h00, d'un accident de la circulation sur l'échangeur autoroutier de Marquain, dans le sens Mouscron-Tournai.

Une voiture a percuté le rail en béton situé sur la droite de l'autoroute. Le véhicule a ensuite décollé, traversé la berme et terminé sa course dans les arbres. À l'arrivée des urgentistes, le chauffeur, âgé entre 40 et 50 ans, était déjà décédé. Il était seul à bord de sa voiture.