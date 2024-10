Paris: un mort et deux blessés après la chute d'un arbre

La chute d'un arbre dans le nord de Paris (19e arrondissement), touché par de fortes pluies jeudi, a fait un mort et deux blessés, a appris l'AFP de source policière.

Un arbre a chuté en début de soirée sur la chaussée au passage d'un homme et de deux enfants, "dans des circonstances qui seront à établir et dans le contexte des intempéries", a indiqué cette source à l'AFP.

Une cellule d'urgence médico-psychologique se rendait sur les lieux.

Six départements - l'Ardèche, le Rhône, la Haute-Loire, la Loire, la Lozère et les Alpes-Maritimes - sont actuellement placés en vigilance rouge aux inondations ou aux crues par Météo-France, et 34 en vigilance orange.

Paris est en vigilance orange pour les pluies et les inondations.