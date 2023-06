Plus de 3.000 suspects identifiés et 800 condamnations dans l'affaire Sky ECC

Plus de deux ans après l'éclatement de l'affaire Sky ECC, des enquêtes ont été ouvertes contre 3.265 personnes tandis que plus de 800 personnes ont été condamnées. Au total, 140 millions d'euros d'argent d'origine criminelle ont été saisis, annonce lundi le ministre de la Justice Vincent Van Quickenborne (Open VLD), à l'occasion de la journée internationale contre l'abus et le trafic de drogues.