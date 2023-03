Quatre ans de prison pour une tentative de meurtre sur le parking du Quick

Les faits remontent au mois d'octobre 2022. Alors qu'il devait récupérer son fils de 12 ans dont il avait la garde sur le parking du Quick de Marche-en-Famenne, le quadragénaire a sorti une carabine 22 long-rifle de la voiture et l'a pointée sur le beau-père de l'adolescent venu procéder à l'échange. Il aurait appuyé sur la détente, mais l'arme se serait enrayée tandis que la personne ciblée prenait la fuite au volant de sa voiture.

Le quadragénaire contestait avoir voulu tirer sur qui que ce soit. D'après lui, son intention était seulement d'effrayer le beau-père, un homme avec lequel il était en conflit depuis un certain temps déjà.

Dans son jugement, le tribunal considère que la version du prévenu "ne résiste pas à l'analyse, aux commentaires des policiers, et à l'avis de l'expert balistique", laquelle accrédite la thèse de l'enraiement. "L'utilisation d'un pistolet eût normalement pu et dû entraîner la mort de la personne ciblée", peut-on lire dans le jugement. "L'ire qui envahit le prévenu lorsque son arme s'enraya, les jurons qu'il proféra à cette occasion, et ses tentatives pour débloquer le pistolet confirment qu'il était déterminé à donner carrière ses desseins homicides."