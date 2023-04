Quatre-vingts résidents d'une maison de repos de Philippeville évacués suite à un incendie

Les secours sont intervenus avec une autopompe, une échelle et une citerne. Deux ambulances et un SMUR ont également été dépêchés sur place. Après avoir maîtrisé l'incendie, les secours ont notamment procédé à la ventilation du bâtiment, les mesures de CO étant positives. "L'installation électrique a été endommagée", précise Patrice Liétart. Des vérifications devaient encore être réalisées avant d'envisager le retour des résidents dans certaines chambres.