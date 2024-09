Quelque 30.000 mineurs passés par le service des Tutelles au cours des 20 dernières années

La Convention relative aux droits de l'enfant de 1989 et la résolution du Conseil européen de 1997 demandent aux pays de mettre en place des systèmes de protection spéciale pour les mineurs non accompagnés. En Belgique, la loi sur les tutelles a conduit à la création du service des Tutelles en 2004.

Le service soutient aujourd'hui plus de 700 tuteurs et tutrices avec une équipe composée de quatre personnes. Ils étaient 13 collaborateurs et 20 tuteurs à l'origine.

"En 2022, un nombre important de mineurs non accompagnés est arrivé en Belgique, principalement des jeunes d'Afghanistan, d'Ukraine, de Syrie et du Maroc. Le service des Tutelles a ouvert une liste d'attente pour les jeunes en attente d'un.e tuteur-trice. Grâce à de nombreux nouveaux tuteurs-trices et à des engagements supplémentaires de la part de personnes qui étaient déjà actives, cette liste d'attente s'est pratiquement résorbée en 2024", se réjouit le SPF Justice.

Le service public rappelle d'ailleurs le rôle essentiel du tuteur. "Grâce à leur expertise et à leur expérience, les tuteurs-trices peuvent souvent apporter de précieuses solutions. Ils connaissent bien le/la mineur.e et constituent de ce fait un maillon important dans le cadre de l'assistance."

Pour mettre en avant ce rôle essentiel et remercier les tuteurs et tutrices, le service des Tutelles a organisé ce vendredi un événement pour marquer le 20e anniversaire du service. Discussions en panel, discours, interventions et témoignages de mineurs non accompagnés étaient notamment au programme.