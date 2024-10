Représailles après une opération antidrogue à Cavaillon: deux hommes écroués

Deux hommes de 19 et 24 ans ont été mis en examen et écroués dimanche pour l'incendie de quatre véhicules de police à Cavaillon (Vaucluse), une "attaque" en représailles à une opération antidrogue sur la commune.

Les deux suspects, originaires de région parisienne, ont été interpellés le 9 octobre, le jour même de l'incendie, et l'enquête "a permis de faire des liens entre l'incendie criminel et plusieurs interpellations pour des faits de trafic de stupéfiants réalisées entre le 1er et le 9 octobre sur la même commune de Cavaillon", a précisé lundi la procureure d'Avignon Florence Galtier dans un communiqué.