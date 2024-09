Royaume-Uni: nouvelles condamnations dans un scandale d'agressions sexuelles

Sept hommes ont été condamnés à des peines allant de six et 25 ans de prison pour avoir violé deux jeunes filles à Rotherham, au nord de l'Angleterre, où des centaines d'adolescentes ont été agressées sexuellement pendant des années, un scandale qui a ému l'opinion publique.

Au début des années 2000, ils avaient agressé sexuellement une fillette de 11 ans et une adolescente de 16 ans, qui vivaient dans des foyers d'accueil, souvent après leur avoir fait boire de l'alcool ou fumé du cannabis.

À ce jour, 36 personnes, pour la plupart des hommes originaires du Pakistan, ont été condamnées dans le cadre de l'opération Stovewood, une enquête de la NCA portant sur cette vaste affaire d'exploitation sexuelle de mineures dans cette petite ville du Yorkshire du Sud.

Au total, plus de 1.500 victimes ont été identifiées.

L'enquête avait été lancée sur la base d'un rapport rendu en 2014, à la suite d'une enquête publique, qui avait révélé l'ampleur des faits, survenus entre 1997 et 2013, et l'échec de la police et des services sociaux à y mettre fin.

Les sept nouveaux condamnés "sont responsables de certains des pires crimes" en lien avec cette enquête, a déclaré Stuart Cobb, un responsable de la NCA, cité dans le communiqué.