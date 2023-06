Sept ans de prison requis pour une tentative de meurtre avec un fusil à canon scié

Le ministère public a requis lundi après-midi devant le tribunal correctionnel de Charleroi une peine de 7 ans de prison contre Amine C. et 3 ans de prison contre Mouhamed H. Le premier prévenu est poursuivi pour une tentative de meurtre sur le second prévenu. Ce dernier est poursuivi pour des menaces avec un pistolet d'alarme sur le premier cité.

Le 16 octobre dernier, la police de Charleroi est intervenue sur le boulevard Paul Janson à Charleroi (province de Hainaut) en plein marché dominical. Vers midi, Amine C. a fait feu en direction de Mouhamed H avec un fusil à canon scié. "Il visait clairement le second prévenu", a indiqué le ministère public. Un peu plus tard, Mouhamed H. a contraint Amine C. à se réfugier à son domicile en exhibant un pistolet d'alarme. Poursuivi pour une tentative de meurtre, Amine C. a confirmé avoir fait feu. "C'était la première fois que je prenais une arme. J'ai visé le sol, pas lui", a expliqué le prévenu.

Mouhamed H., poursuivi pour les menaces avec l'arme factice, ne conteste pas la prévention. "Je savais qu'il me cherchait. Je l'ai vu au loin, avec l'arme et il a tiré en premier en ma direction."