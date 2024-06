Sept ans requis pour des faits de mœurs sur ses petites-filles à Somme-Leuze

Le prévenu est en aveux des faits commis sur sa petite-fille de 8 ans. "Je regrette, je ne sais pas ce qu'il m'a pris. J'avais bu, ce jour-là. Cela a peut-être été l'élément déclencheur", explique le prévenu.

Il conteste par contre ceux que son autre petite-fille lui impute. Son avocat précise qu'il les nie depuis le début et qu'il existe un doute qui doit profiter à son client. Mais pour la partie civile et le parquet de Namur, les explications de cette petite fille faites à des policiers spécialisés sont très précises et détaillées et sont confortées par les déclarations de sa cousine.