Sinistre découverte: les corps d'un couple retrouvés dans leur habitation à Basècles

Un couple de personnes âgées ne semblaient plus donner signe de vie et, pour les voisins, quelque chose n'allait pas. Selon Sudinfo, des riverains s'étonnaient de la présence de la voiture de l'homme sur un parking à proximité depuis plusieurs jours, elle n'aurait pas bougé depuis plusieurs jours. Les suspicions des voisins se sont donc révélées correctes, puisqu'à l'arrivée des pompiers de la zone de secours de Wallonie picarde à l'habitation du couple, ils ont été accueillis par une porte verrouillée et aucun signe de vie. Les secours ont dû forcer la porte d'entrée.

Après avoir pénétré dans l'habitation, ils font une triste découverte : "Deux corps ont été découverts dans une maison. Il s’agit d’un couple de personnes âgées, qui vivaient avec leur nièce", confirme le bourgmestre Luc Vansaingèle à nos collègues de Sudinfo.

Nous ignorons pour l'heure les circonstances de ces deux décès. Un médecin légiste a été dépêché sur place.