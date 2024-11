Le mobil-home de deux Belges se renverse en Argentine: ils se retrouvent bloqués et sans réseau

L'accident s'est produit samedi dernier dans une zone appelée La Puntilla Norte, près de la rivière Varvarco, dans la province de Neuquén. Roel Leroy et Mic Demanet, les deux aventuriers belges, exploraient la région à bord de leur imposant mobil-home, qui pèserait entre 8 et 13 tonnes selon les médias locaux.

Un SOS envoyé au Texas

Heureusement, le mobil-home était équipé d'un système d'alerte par satellite. Après l'accident, un signal SOS a été automatiquement envoyé à la société Garmin, basée au Texas (États-Unis). Roel Leroy a également réussi à contacter les secours, mais la communication a été coupée.

Grâce aux données GPS, les autorités argentines ont pu localiser le lieu de l'accident et organiser une opération de sauvetage. La police et des gardes forestiers du parc naturel de Domuyo se sont rendus sur place et ont retrouvé les deux Belges sains et saufs.

Le mobil-home, trop lourd pour être remorqué par les véhicules de secours, devrait être dégagé dans les prochains jours. En attendant, Roel et Mic ont été hébergés dans un appartement à Varvarco, où ils patientent et espèrent pouvoir reprendre leur voyage au plus vite.