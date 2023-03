Steven Disalvo déclaré coupable de l'assassinat de sa compagne

Après plus de 4 heures de délibérations, le jury de la cour d'assises de Liège a déclaré mardi Steven Disalvo coupable d'avoir commis l'assassinat de sa compagne Jessika Oliveira De Melo. Steven Disalvo avait étranglé sa victime et lui avait porté 49 coups de couteau.

Les faits s'étaient déroulés à Berloz le 22 juin 2020. Steven Disalvo (30 ans) avait tué sa compagne, Jessika Oliveira De Melo (27 ans) en l'étranglant et après lui avoir porté 49 coups de couteau. L'accusé avait commis les faits, car il n'avait pas accepté la décision de rompre de sa compagne, mère de leur quatre enfants.

Le couple qui se connaissait depuis plusieurs années avait mal supporté la première période de confinement. Jessika Oliveira De Melo avait finalement décidé de rompre avec Steven Disalvo et de reprendre sa liberté. L'accusé présentait, selon les experts, une personnalité de type borderline. Il se montrait jaloux et possessif et acceptait mal le désir de sa compagne de refaire sa vie sans lui et de s'épanouir. Il n'avait jamais totalement assimilé la décision de rupture de sa compagne.