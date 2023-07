Thaïlande: le progressiste Pita suspendu de son mandat de député

La plus haute juridiction thaïlandaise a indiqué avoir voté en faveur de la suspension du député, à la suite d'une pétition déposée par la commission électorale.

Cette enquête concerne des actions que Pita possédait dans une chaîne de télévision au moment de la campagne, ce qui est interdit par la loi et pourrait le bannir de la vie politique pendant 20 ans.

Pita peut toutefois toujours se présenter pour le poste de Premier ministre, mais il ne peut plus participer au vote prévu dans les heures à venir et n'est plus autorisé à rester dans l'hémicycle.