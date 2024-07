Trois ans de prison pour un intermédiaire qui exploitait des cueilleurs de fruits

L'homme, âgé de 39 ans, servait d'intermédiaire pour les producteurs de fruits. Il faisait venir des Roumains dans le sud du Limbourg pour travailler pendant la saison de la cueillette. Il leur demandait d'ouvrir un compte bancaire et de lui remettre leurs cartes et leurs codes. L'arboriculteur déduisait déjà les frais de transport et d'hébergement des maigres salaires des Roumains, mais le trentenaire s'appropriait également une "commission" de 40 à 45% de ce que les Roumains gagnaient. ll a également retiré 8.172 euros des comptes bancaires des cueilleurs de fruits. Cette somme a été confisquée.

L'homme doit aussi s'acquitter d'une amende de 80.000 euros. Dix victimes ont été identifiées au cours de l'enquête et il doit payer 8.000 euros d'amende pour chacune d'entre elles. Comme le Roumain a déclaré au cours de la procédure qu'il souhaitait retourner dans son pays d'origine dès que possible et que le parquet craignait que cela lui permette d'échapper à la sanction, le juge a ordonné son arrestation immédiate.