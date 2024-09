Un fugitif sur la liste des personnes les plus recherchées d'Europe arrêté en Espagne

La Fugitive Active Search Team (Fast) de la police espagnole a arrêté le 12 septembre le fugitif Haredin Fejzulla, qui figurait depuis 2023 sur les listes des personnes les plus recherchées d'Europe et de Belgique, communique jeudi la police fédérale.

La zone de police Bruxelles-Nord (Evere, Saint-Josse-ten-Noode, Schaerbeek) était parvenue en 2019 à démasquer l'individu de 59 ans à la tête d'une organisation criminelle. Il avait été condamné par le tribunal de première instance de Bruxelles à des peines de neuf et quatre ans de prison, et à cinq années supplémentaires par la cour d'appel de Bruxelles pour des faits de trafic de drogue et appartenance à une organisation criminelle.

Le parquet de Bruxelles et le parquet fédéral étaient à sa recherche. "L'individu était également depuis un certain temps dans le collimateur du FAST belge de la Police Fédérale et du FAST espagnol, qui collaborent efficacement dans le cadre d'ENFAST", détaille la police.

L'homme sera extradé en Belgique pour purger sa peine.