Un homme blesse sa mère de 58 ans avec un couteau à Bilzen

La victime a été retrouvée blessée par les agents de police, qui lui ont prodigué les premiers soins en attendant les services de secours. La quinquagénaire a reçu deux coups de couteau dans les jambes et a été transférée à l'hôpital de Tongres pour y être soignée. Sa vie n'est pas en danger.

Les équipes d'intervention de la police locale se sont rendues sur place après avoir reçu un signalement de la part d'un riverain, qui avait assisté à une dispute entre la mère et son fils.

Le fils de la victime a, quant à lui, été privé de liberté et transféré au poste de police de Bilzen. L'homme a ensuite été présenté jeudi à un juge d'instruction pour coups et blessures volontaires avec circonstances aggravantes et a été placé sous surveillance électronique.