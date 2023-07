Un homme frappé à coups de couteau et de poing américain

Deux vendeurs de pitas venus de Ledegem ont attaqué un habitant de Roulers à l'aide d'un coup-de-poing américain et de couteau lundi à Heule (Courtrai, Flandre occidentale). La victime a été grièvement blessée, indique le parquet. Le Roularien aurait lancé une hache à travers la vitrine du commerce de pitas un peu plus tôt dans la journée.

"Après avoir balancé une hache dans la vitrine, il s'est enfui (en voiture), mais le duo (vendeurs de pitas, NDLR) s'est lancé à sa poursuite", a précisé le parquet.

Les deux véhicules se sont arrêtés un peu plus loin et une sérieuse altercation s'en est ensuivie. Les deux hommes ont alors attaqué le troisième à l'aide d'un couteau et d'un coup-de-poing américain. La personne originaire de Roulers a été grièvement blessée, mais son pronostic vital n'est pas engagé.