Un homme recherché pour vol de cuivre interpellé lors d'un contrôle dans les Fourons

L'opération de contrôle concernait le transport de marchandises. Les zones de police locale ont reçu l'appui de la police fédérale de la route de même que celui de l'Agence fédérale de la sécurité de la chaîne alimentaire (Afsca) et du GOCA. À côté des infractions concernant les temps de conduite et de repos, les exigences techniques et un frein à main défectueux, une personne a été retrouvée dans l'espace de chargement d'une camionnette munie de plaques d'immatriculation roumaines.

L'homme, d'origine roumaine, était sous le coup d'une ordonnance de capture pour vol de cuivre. L'intéressé a également été trouvé en possession d'une importante somme d'argent dont il s'est révélé incapable de prouver l'origine légale. L'individu a été privé de liberté et la police a saisi l'argent.