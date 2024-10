Un important contrôle de police organisé à Lontzen contre la traite d'êtres humains

Un important contrôle de police, impliquant une cinquantaine d'agents de la police fédérale (administrative et judiciaire) appuyés par la police locale et ses partenaires, était organisé mercredi sur la E40, au niveau de l'aire de repos de Walhorn (Lontzen, province de Liège), en provenance de l'Allemagne.

Cette action d'une durée de 8 heures, n'avait pour objectif d'intercepter des migrants mais bien de mettre la main sur du matériel comme des petites embarcations, des moteurs, des gilets de sauvetage… utilisé par les passeurs.

« On sait aujourd'hui que les small boats, ces petites embarcations qui permettent de traverser la Manche, sont fabriqués en Chine, transitent par l'Est avant d'être achetés à la pièce par des passeurs et sont transportés par des véhicules privés », explique le chef de service de la police fédérale à Eupen, Sébastien Petre.