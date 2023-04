Un individu arrêté en possession de stupéfiants et d'une somme de 15.000 euros en espèces

"Une patrouille de la zone de police Bruxelles-Nord a voulu procéder, ce 3 avril vers 21h00, au contrôle d'un individu dans le quartier Nord. Celui-ci a tenté d'y échapper et s'est mis à courir. Alors qu'il fuyait, il a trébuché, est tombé et a lâché l'argent qu'il avait en main. Les policiers ont alors procédé à son arrestation. Lors de la fouille du suspect, une somme de 15.673 euros en petites coupures, une quantité de 58,5 grammes de cannabis, 11 boulettes de cocaïne et 23 pilules d'ecstasy ont été saisis sur lui", a relaté la zone.

"Le suspect est connu des services de police. Il a été mis à disposition du parquet de Bruxelles. Un juge d'instruction a été saisi et a placé le suspect sous mandat d'arrêt", a-t-elle précisé.