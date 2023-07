Un laboratoire de drogues découvert en Brabant flamand

Cette découverte fait suite à une enquête de la police judiciaire fédérale de Louvain débutée en janvier. La police avait eu connaissance de la présence probable d'un laboratoire de drogues synthétiques à Holsbeek. Les propriétaires des lieux ont mis le bâtiment à disposition de l'organisation qui exploitait le laboratoire.

Le 11 juillet, la police judiciaire accompagnée des forces spéciales de la police fédérale, des unités canines et de la police locale a effectué une descente à deux adresses à Pellenberg et Nieuwrode. Sur place, trois suspects ont été arrêtés et une installation d'envergure destinée à la fabrication de MDMA a été découverte.