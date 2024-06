Un père condamné à neuf ans de prison pour avoir violé sa fille pendant 12 ans

Le tribunal correctionnel de Liège a condamné vendredi un habitant d'Oupeye âgé de 53 ans à une peine de 9 ans de prison pour avoir commis des faits de viols et d'atteinte à l'intégrité sexuelle sur sa fille. Les faits avaient débuté alors que la victime était âgée de 6 ans et s'étaient prolongés durant douze années.

Les faits s'étaient déroulés entre 2010 et 2022. Le prévenu était accusé par sa fille d'avoir commis des faits répétés de viols et d'atteinte à l'intégrité sexuelle. Selon la victime, ils avaient débuté alors qu'elle était âgée de 6 ans et s'étaient prolongés au-delà de sa majorité.

La fille du prévenu avait déjà été victime de faits de viols durant son enfance de la part de son grand-père paternel. Celui-ci emprisonné, c'est alors son père qui avait commis sur elle le même genre de faits. Les faits avaient été dénoncés lorsque la jeune fille avait quitté le domicile de ses parents.