Un Youtubeur se donne comme défi de ne pas dormir pendant 11 jours: la police a dû débarquer chez lui

Imaginez-vous ne pas dormir pendant onze jours, soit 264 heures et 24 minutes. Impossible, direz-vous. Et pourtant, c'est le défi insensé que s'est lancé le créateur de contenu "Norme", qui a décidé de se filmer en direct sur des plateformes telles que Twitch, YouTube, Kick, et Rumble. Avec ses 1,21 million d'abonnés, il ambitionnait de battre le record mondial de la plus longue période sans dormir.

Pour réussir son pari, son frère était à ses côtés, prêt à le maintenir éveillé s'il montrait des signes de somnolence. Cependant, au fil des jours, l'état de Norme a commencé à inquiéter. Des hallucinations, des difficultés à lire et écrire, et des pertes d'équilibre sont apparues, sous les yeux d'un public de plus en plus nombreux, transformant l'expérience en un véritable feuilleton.