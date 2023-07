Une collision entre un camion et une camionnette fait un mort à Heuvelland

Un grave accident survenu mardi matin dans la région de Heuvelland en Flandre occidentale a fait un mort, indique la zone de police Arro Ypres. Après une collision entre un camion et une camionnette, les deux véhicules et plusieurs maisons ont pris feu dans la Rijselstraat à Wijtschate (Heuvelland).

Les pompiers et la police ont indiqué que le chauffeur du camion, grièvement blessé et souffrant de brûlures, a été transféré à l'UZ Gand. Un riverain a été légèrement blessé et a pu être soigné sur place. Le porte-parole de police a également fait savoir que le conducteur de la camionnette était décédé lors de l'accident.

Plusieurs maisons de rangée ont été touchées par l'incendie. Deux habitations ont été complètement brûlées et deux autres fortement endommagées.