Une opposition non avenue requise pour des faits de mœurs sur deux personnes vulnérables

Le ministère public a requis mercredi matin devant la 6e chambre du tribunal correctionnel de Charleroi que l'opposition formée par Jacques S. soit considérée comme non avenue. L'opposant, condamné par défaut le 11 janvier dernier à 6 ans de prison avec arrestation immédiate pour des faits de mœurs sur deux victimes, a formé opposition au jugement. Ce dernier n'est pas venu s'expliquer sur l'opposition formée.

Le 11 janvier dernier, le tribunal correctionnel de Charleroi a prononcé une peine de 6 ans de prison par défaut avec arrestation immédiate contre Jacques S. Ce dernier était poursuivi pour des faits de mœurs commis sur deux personnes en état de vulnérabilité en raison de l'âge et d'une déficience mentale. Arrêté entretemps, Jacques S. a formé opposition au jugement.

Après une remise obtenue en février dernier, l'opposant était attendu mercredi matin devant la 6e chambre du tribunal correctionnel de Charleroi. Le ministère public a requis que l'opposition soit considérée comme non avenue. "Il se trouve aujourd'hui dans la nature et n'a plus consulté son avocat. Il ne vient pas s'expliquer sur l'opposition formée", a insisté le substitut Brichet, considérant que Jacques S. représente "un danger réel pour la société" puisqu'un autre dossier pour un viol commis sur une personne vulnérable sera bientôt fixé devant le tribunal correctionnel de Charleroi.