Une peine complémentaire de 3 ans de prison pour vol avec violence dans une habitation

Le prévenu avait été identifié via son ADN retrouvé sur un masque sanitaire. Le ministère public avait requis une peine de six ans de prison ferme à son encontre.

La nuit du 28 au 29 juillet 2021, les deux victimes étaient présentes lorsque les trois auteurs ont pénétré au sein de leur habitation. "Elles ont entendu du bruit à l'étage de la maison, avant de voir trois auteurs prendre la fuite via le jardin. Ces derniers sont entrés dans la maison via le Velux de la salle de bains", avait précisé le ministère public. Des bijoux et de l'argent ont été dérobés.