Une peine de huit ans de prison requise pour plusieurs vols et un incendie volontaire

Le ministère public a requis mardi matin devant le tribunal correctionnel de Charleroi une peine de huit ans de prison ferme contre David R. poursuivi pour plusieurs vols commis entre 2017 et 2023 ainsi qu'un incendie volontaire de poubelles devant un magasin Night & Day. Actuellement détenu, le prévenu reconnaît certaines infractions.

Onze faits ayant eu lieu entre 2017 et 2023 lui sont imputés : vols de portefeuille, de carte de banque ou de véhicules ainsi qu'un incendie volontaire de poubelles.

David R. a toutefois affirmé ne pas se souvenir d'avoir volé une Peugeot 407 dans la nuit du nouvel an 2018. "Des traces de son sang ont été découvertes dans la voiture", a cependant précisé le ministère public. Le vol d'une VW Caddy est également contesté. "Elle était à un ami qui me la prêtait de temps en temps. Je ne savais pas qu'il n'était pas le propriétaire de la voiture même si une personne m'a dit de me méfier, car il n'avait pas de camionnette avant", a confié le prévenu.