Vingt-cinq mois de prison pour des coups à un voisin et outrage à agents

Deux habitants de la région verviétoise, père et fils, ont été condamnés mardi par le tribunal correctionnel de Verviers à des peines respectives de 25 mois de prison avec sursis probatoire et 120 heures de travail d'intérêt général pour des coups portés à un voisin.

Père et fils sont accusés d'avoir porté des coups au voisin du père le 28 mars 2024. La victime a reconnu avoir réagi à des provocations par un doigt d'honneur, avant que les deux prévenus s'en prennent à lui physiquement. Outre des coups, le père de famille devait aussi répondre d'avoir proféré des menaces.

Ce dernier n'en est pas à son coup d'essai et a aussi menacé des policiers et un agent du fisc. Il est bien connu des services de police et est d'ailleurs en récidive légale.