"Violent coup de poing", "griffures": une infirmière agressée aux urgences de l'hôpital civil Marie Curie à Lodelinsart

Une infirmière a été agressée samedi dernier pour coups et blessures par la fille d'une patiente octogénaire, aux urgences de l'hôpital civil Marie Curie à Lodelinsart (Hainaut).

Selon l'intercommunale hennuyère, les faits se sont produits lorsqu'une octogénaire se faisait poser un plâtre aux urgences. La fille de la patiente aurait vertement critiqué la façon dont l'infirmière soignait sa mère. Elle aurait ensuite donné un violent coup de poing à l'épaule de la soignante, alors que celle-ci lui tournait le dos, avant de lui asséner d'autres coups et griffures, notamment aux mains. La femme aurait ensuite quitté les lieux, sans sa mère, avant l'arrivée du service de gardiennage de l'hôpital.

Une infirmière a porté plainte samedi dernier pour coups et blessures après avoir été agressée par la fille d'une patiente dont elle s'occupait, aux urgences de l'hôpital civil Marie Curie à Lodelinsart (Hainaut). L'intercommunale HUmani, en charge de l'établissement hospitalier, a dénoncé les faits jeudi par communiqué et assuré son soutien à la victime. Le groupe compte par ailleurs se constituer partie civile dès que "la procédure judiciaire le permettra".

Après la fin de son service, l'infirmière a déposé plainte auprès de la police pour coups et blessures et a fait constater ses lésions auprès d'un médecin. Ce dernier l'a placée en incapacité de travail de minimum huit jours. La direction d'HUmani a confirmé son soutien envers la soignante et déploré, par communiqué, un "comportement intolérable". "Toute personne qui s'attaquera au personnel s'expose à une plainte d'HUmani", a souligné l'intercommunale.

Selon le groupe hospitalier, les urgences de ses établissements connaissent "un afflux massif" depuis fin novembre, "ce qui peut être source de tensions au sein de la patientèle et de leurs accompagnants". "Mais cela ne justifie aucunement le recours à la violence", ajoute HUmani, qui attend une réponse "exemplaire" de la justice.