Le roi Albert II présent pour le traditionnel Te Deum à Bruxelles, mais pas la reine Paola

Le traditionnel Te Deum se tient ce vendredi 15 novembre depuis 10 heures, en la Cathédrale des Saints-Michel-et-Gudule à Bruxelles, à l'occasion de la Fête du Roi.

Sa Majesté le Roi Albert II et Leurs Altesses Royales la Princesse Astrid, le Prince Lorenz, le Prince Laurent y assistent.

La reine Paola, 87 ans, n'est pas présente cette année. Victime d'une chute la semaine dernière, elle doit se reposer.

La femme du prince Laurent, la princese Claire, et leurs enfants ne sont pas présents non plus.

Le roi Albert II est entouré du prince Laurent et de la princesse Astrid. Il semble bien, mais reste assis.