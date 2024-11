"En survêtement et dans un goal": le Prince Emmanuel de Belgique suit une formation pour le moins inattendue en Espagne

Le troisième enfant du roi Philippe, le prince Emmanuel, suit des études et une formation dans une académie de football en Espagne, nous apprend le journal Het Laatste Nieuws ce vendredi matin.

"On savait que le prince, âgé de 17 ans, avait quitté le domicile familial, c'est-à-dire le château de Laeken, au début de l'année scolaire, pour suivre une formation à l'étranger, mais on ignorait où. Aujourd'hui, on découvre le prince en survêtement et dans un goal de foot", dévoile notre experte royauté Alix Battard dans le RTL info 13H.