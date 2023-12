La Belgique interne de plus en plus vite, selon une étude: voici le "profil-type" du prisonnier dans notre pays

La Belgique fait interner plus vite et de plus en plus, révèle une étude citée dans Le Soir lundi. De 529 internés en 2018, il y avait 820 internés en novembre 2022 et 948 un an plus tard.

L'étude, initiée par l'ancienne présidente de la Chambre de protection sociale (CPS) de Mons, est cosignée par Olivia Nederlandt, professeure à l'UCLouvain Saint-Louis Bruxelles, et huit avocats spécialisés en la matière.