Unia ouvre une enquête sur les déclarations de Dries Van Langenhove à Louvain

Unia a décidé d'ouvrir une enquête sur ces déclarations. Le Centre interfédéral pour l'égalité des chances collectera des informations sur les propos de Dries Van Langenhove et jugera ensuite s'ils peuvent être considérés discriminatoires et/ou haineux.

La semaine dernière, la KU Leuven avait déjà annoncé porter plainte contre ces déclarations. Elle a aussi décidé d'interdire les activités de l'association étudiante nationaliste Nationalistische Studentenvereniging (NSV), à l'initiative de la conférence, au sein de l'université au moins jusqu'à la fin de l'année 2025.

Dries Van Langenhove est poursuivi devant le tribunal correctionnel de Gand avec six co-prévenus notamment pour des infractions à la loi sur le racisme et le négationnisme. Le ministère public a requis deux ans de prison et le jugement est attendu pour le 12 mars.