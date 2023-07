Les aides à l'embauche "Impulsion -25 ans" n'ont pas permis de relever le taux d'emploi parmi les jeunes de moins de 25 ans inoccupés et moins qualifiés en Wallonie. C'est le constat que dressent l'Institut wallon de l'évaluation, de la prospective et de la statistique (Iweps) et l'Institut de recherches économiques et sociales (IRES/LIDAM) de l'UCLouvain dans une évaluation publiée mercredi, cinq ans après le lancement de ce système.